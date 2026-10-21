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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 09:57

Brasileiro é condenado a 12 anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro do PCC

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça americano, Ygor Saviolli movimentou mais de US$ 30 milhões

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça americano, Ygor Saviolli movimentou mais de US$ 30 milhões

U.S. Department of Justice/Divulgação/JC
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Um brasileiro de 35 anos foi condenado a 12 anos de prisão nos Estados Unidos por seu papel como gerente e supervisor em uma organização de lavagem de dinheiro. Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça americano (DOJ), Ygor Fokin Saviolli movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, cerca de R$ 151 milhões, incluindo dinheiro proveniente do tráfico de drogas para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

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