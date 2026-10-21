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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 09:04

Supertufão Champi se torna a maior tempestade do ano e ameaça regiões da Ásia

Taiwan, China e Filipinas são regiões que podem ser afetadas com chuvas e ventos intensos nos próximos dias

Taiwan, China e Filipinas são regiões que podem ser afetadas com chuvas e ventos intensos nos próximos dias

John Dimain/AFP/JC
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Agências
O ciclone tropical (supertufão) Champi se transformou na tempestade mais forte do ano no planeta. Com ventos de quase 300 km/h e rajadas estimadas em 360 km/h, o ciclone de categoria 5 avança pelo Pacífico Ocidental e ameaça Taiwan, China e áreas das Filipinas. A previsão indica que o sistema deverá provocar ondas gigantescas, chuva intensa e ventos potencialmente destrutivos em diferentes áreas da Ásia nos próximos dias. As informações são da Metsul Meteorologia. 

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