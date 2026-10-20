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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:42

Risco-país da Argentina sobe 35% em um mês

Obrigações financeiras do governo Milei para 2027 podem chegar a US$ 29 bilhões

Obrigações financeiras do governo Milei para 2027 podem chegar a US$ 29 bilhões

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
A deterioração da confiança dos investidores na economia argentina voltou a pressionar os mercados financeiros. Nesta terça-feira (20), o risco-país da Argentina alcançou 710 pontos, o maior nível desde outubro de 2025, após uma nova rodada de vendas de títulos públicos no mercado internacional.

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