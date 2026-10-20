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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 14:52

Coreia do Sul retirará funcionários da embaixada na Ucrânia em meio a crise diplomática

O governo sul-coreano acusa Kiev de descumprir um acordo de confidencialidade, cuja existência é negada pela Ucrânia

O governo sul-coreano acusa Kiev de descumprir um acordo de confidencialidade, cuja existência é negada pela Ucrânia

ANTHONY WALLACE/AFP/JC
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Agências
A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira (20), que retirará parte dos funcionários de sua embaixada em Kiev, em meio a uma disputa diplomática com a Ucrânia pela divulgação da transferência de dois prisioneiros de guerra norte-coreanos. Seul afirma que a operação deveria ter sido mantida em sigilo.

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