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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 14:34

Secretário de Defesa dos EUA discute guerra no Irã com Netanyahu em visita a Israel

Netanyahu e Hegseth discutiram "as ameaças na região" e a parceria entre os dois países para lidar com ameaças de forma ofensiva e defensiva

Netanyahu e Hegseth discutiram "as ameaças na região" e a parceria entre os dois países para lidar com ameaças de forma ofensiva e defensiva

Nathan Howard / POOL / AFP / JC
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Agências
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, discutiu o Irã, em visita não anunciada a Israel nesta segunda-feira (20), com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em meio ao aumento das tensões entre Washington e o Teerã, disseram três autoridades israelenses à agência Reuters.

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