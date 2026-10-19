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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 20:14

Milei diz que Argentina está próxima de produzir 1 milhão de barris de petróleo por dia

No discurso, o presidente atribuiu a evolução a mudanças regulatórias promovidas por seu governo

No discurso, o presidente atribuiu a evolução a mudanças regulatórias promovidas por seu governo

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta segunda-feira (19), que o país está "a poucos passos" de alcançar a marca de 1 milhão de barris de petróleo produzidos por dia, ao comentar o avanço recente da produção, com destaque para a formação de Vaca Muerta.

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