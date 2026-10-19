Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:17

Trump e extrema direita fomentam discursos anti-Ucrânia na Europa

"Divisões entre europeus e americanos ajudam Putin", disse Zelenski ao Financial Times

"Divisões entre europeus e americanos ajudam Putin", disse Zelenski ao Financial Times

JUSTIN TALLIS/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
"Nenhum euro destinado à Ucrânia está fazendo falta nos gastos sociais e com educação em nosso país", afirmou Friedrich Merz, na quinta-feira (15), em discurso ao Parlamento. A ressalva do primeiro-ministro não foi sem motivo: financiar a guerra contra a Rússia está se tornando um peso eleitoral difícil de sustentar na Alemanha e na Europa.
Um cenário que piora com Donald Trump, igualmente pressionado pelas urnas nos Estados Unidos, e uma crescente onda de manifestações por reformas e direitos que estão tomando as ruas do continente.

Notícias relacionadas