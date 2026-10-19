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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:45

Protestos da França se espalham para a Itália, Portugal e Albânia; Meloni convoca reunião

Protestos por custos de vida e educação crescem na Europa

Protestos por custos de vida e educação crescem na Europa

Matthieu RONDEL/AFP/JC
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Agências
Jovens têm saído às ruas em países de toda a Europa, incluindo Itália, Espanha, França, Portugal e Albânia, para protestar contra a sua insatisfação com o estado das escolas e a crise generalizada do custo de vida.

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