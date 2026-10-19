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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 13:40

Governo Trump determina a remoção da tecnologia DeepSeek de sistemas de TI civis federais

A medida ocorre em um cenário de crescente competição entre os Estados Unidos e a China no campo da inteligência artificial

A medida ocorre em um cenário de crescente competição entre os Estados Unidos e a China no campo da inteligência artificial

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / JC
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Agências
O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos determinou que agências civis federais removam de seus sistemas de tecnologia da informação a tecnologia de inteligência artificial (IA) desenvolvida pela empresa chinesa DeepSeek.

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