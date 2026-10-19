Trump pode se reunir com Xi e Putin para discutir o fim da guerra na Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (19), que o presidente americano, Donald Trump, poderá se reunir com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, no próximo mês, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Durante uma conversa com jornalistas em Samarcanda, no Uzbequistão, Rubio foi questionado sobre uma matéria do jornal The Wall Street Journal que afirmou que Putin propôs, em uma conversa por telefone com Trump em 9 de outubro, uma cúpula em novembro com o republicano e Xi para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

"Bem, não sei. Quer dizer, acho que houve conversas sobre uma reunião. Não sei se algo foi definido", respondeu o secretário americano. "Mas o presidente deixou claro que gostaria que a guerra entre Ucrânia e Rússia acabasse. Ele quer que essa guerra termine."

"Como vocês viram, temos nos envolvido repetidamente, ao longo de quase dois anos, na tentativa de promover ou facilitar o fim dessa guerra. E acho que o presidente está aberto a qualquer coisa que possa fazer para ajudar a pôr fim à guerra, se isso for possível. E continuaremos buscando oportunidades para fazer isso", acrescentou.

Rubio afirmou que, até agora, as negociações não avançaram como o esperado. "Até agora, obviamente, não fizemos o tipo de progresso que gostaríamos de ter feito, mas não foi por falta de tentativa, e o presidente continua muito comprometido com esse objetivo".

Segundo o The Wall Street Journal, que ouviu fontes familiarizadas com o assunto, sob condição de anonimato, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não seria convidado para a reunião.

Rubio também foi questionado sobre uma entrevista de Zelensky à emissora NBC News, na qual o presidente ucraniano afirmou que os EUA haviam bloqueado o compartilhamento de informações de inteligência por alguns dias, o que deixou Kiev sem visibilidade dos mísseis balísticos que se aproximavam.

"Não sei de onde [Zelensky] está tirando essas coisas nem por que está dizendo essas coisas à imprensa. Vocês deveriam voltar e perguntar a ele. Não houve nenhuma pausa", disse Rubio.

LEIA TAMBÉM: Trump reforça apoio à reeleição de Netanyahu e ameaça ampliar ações contra o Irã

Após as declarações do secretário americano, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que a reunião entre os líderes da Rússia, da China e dos EUA "incentivaria Putin a continuar esta guerra".

"Convidar Putin para uma reunião desse tipo alimentaria sua necessidade de engrandecimento pessoal e lhe conferiria um status que não merece. Ele não é um líder global; é um criminoso de guerra. E a Rússia não é uma potência global; é um problema global", escreveu Sybiha em uma publicação no X.

"Por qualquer critério pragmático ou moral, Putin não tem lugar à mesa com os presidentes Trump e Xi", acrescentou.

"A única coisa que poderia lhe garantir esse lugar seria um passo sério em direção à paz, como aceitar uma proposta de cessar-fogo antes de qualquer reunião desse tipo. Em vez disso, estamos vendo o oposto: a intensificação do terror contra civis. Enquanto continuar com esse terror, não deve haver lugar para ele em nenhuma mesa de negociação."