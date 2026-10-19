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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 10:48

Protesto fecha Louvre, e governo anuncia toques de recolher para conter onda de violência na França

Mais de 500 mil já foram às ruas contra a alta do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos

Mais de 500 mil já foram às ruas contra a alta do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos

Dimitar DILKOFF/AFP/JC
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Agências
O Museu do Louvre, em Paris, amanheceu fechado nesta segunda-feira (19) por causa de um bloqueio de estudantes no local, e o governo do primeiro-ministro Sébastien Lecornu pediu que prefeitos determinem toques de recolher para conter a onda de violência que atingiu o país no fim de semana.
Mais de 500 mil foram às ruas contra a alta do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos, e saquês e incêndios se espalharam por diversas cidades francesas. Um manifestante morreu, quase mil agentes de segurança foram feridos e cerca de 2.400 pessoas foram detidas.
"Pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite", disse Lecornu. A lista de cidades deve ser divulgada ainda nesta segunda, após consultas entre representantes do governo e prefeitos.

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