Paris registra incêndios, saques e mais de 200 detidos em protestos

Carros foram incendiados e lojas saqueadas em Paris neste sábado, enquanto a polícia utilizou gás lacrimogêneo e jatos d'água para dispersar manifestantes violentos durante protestos realizados em toda a França.
O gabinete do ministro do Interior, Laurent Nuñez, informou sobre um "número crescente de incidentes violentos" em todo o país, incluindo ataques a policiais, saques e danos a prédios públicos. Ao menos 272 pessoas foram detidas na França, incluindo na capital.
Na Praça da República, no nordeste de Paris, policiais lançaram gás lacrimogêneo e utilizaram jatos d'água para dispersar pessoas encapuzadas e com máscaras que arremessavam fogos de artifício, paralelepípedos e outros objetos contra os agentes.
Diversas estações de metrô foram fechadas a pedido da polícia, incluindo as localizadas nos arredores da avenida Champs-Élysées e nas proximidades do palácio presidencial, do Parlamento e de repartições públicas.
Em Lyon, a terceira maior cidade francesa, onde cerca de 20 mil manifestantes participaram da marcha, um incêndio foi registrado dentro de um escritório de turismo. Na cidade portuária de Marselha, no sul do país, lojas e uma delegacia da polícia municipal foram danificadas. Manifestantes também invadiram à força o saguão da prefeitura.
O gabinete de Nuñez também relatou atos de violência praticados por grupos mascarados em Rennes, Toulouse, Montpellier e Grenoble, entre outras cidades.
Fonte: Associated Press.