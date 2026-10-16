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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 19:20

Em disputa apertada, veto a partidos árabes pode levar Israel a novo impasse e outra eleição

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seus principais rivais afirmaram que não formarão governo com partidos liderados por árabes

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seus principais rivais afirmaram que não formarão governo com partidos liderados por árabes

JACK GUEZ / AFP / JC
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Agências
Mansour Abbas, líder do partido árabe Raam, tem buscado se posicionar como um parceiro "aceitável" na política israelense: condenou o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, evita centrar seus discursos na guerra em Gaza ou na ocupação da Cisjordânia e prioriza temas locais, como o combate ao crime em comunidades árabes. Em 2021, ele rompeu um tabu ao levar um partido árabe a integrar uma coalizão de governo em Israel, atuando como aliado disciplinado. Agora, o segundo nome de sua lista é um candidato judeu de perfil mais popular.

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