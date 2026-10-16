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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:51

Casa Branca ordenou restrição a sistema de satélites usado pela Ucrânia

Um alto funcionário americano negou à agência que Trump tenha solicitado a medida. A Casa Branca não esclareceu se outro integrante do governo fez o pedido

Um alto funcionário americano negou à agência que Trump tenha solicitado a medida. A Casa Branca não esclareceu se outro integrante do governo fez o pedido

AFP
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Agências
A Casa Branca ordenou a restrição do sistema de comunicação por satélite Starshield, da SpaceX, usado pelas forças armadas da Ucrânia. A medida, divulgada pela agência Reuters nesta sexta-feira (16), com base em relatos de dois funcionários americanos, prejudicou operações com drones ucranianos.

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