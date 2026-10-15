Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalVaticano

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:50

Médicos do papa Leão 14 dizem que radiografia mostra 'boa recuperação' do pulmão

Segundo a equipe médica, a recuperação "avança de acordo com o previsto

Segundo a equipe médica, a recuperação "avança de acordo com o previsto

Filippo MONTEFORTE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Os médicos do papa Leão XVI afirmaram nesta quinta-feira (15) que uma radiografia do tórax mostra "uma boa recuperação", dois dias após ser submetido a uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão direito.
Segundo a equipe médica, a recuperação "avança de acordo com o previsto". Mais cedo, o Vaticano afirmou em nota que o pontífice passou bem a noite no hospital Agostino Gemelli, em Roma, e tomou café da manhã.
Leão XVI , de 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão, e os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito durante uma cirurgia na tarde de terça-feira (13).

LEIA TAMBÉM: Papa Leão XIV pede orações em carta após cirurgia para retirar tumor no pulmão

Notícias relacionadas