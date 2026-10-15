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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:30

Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1

Jornais classificaram aprovação como jogada política e destacaram parlamentares contrários à proposta

Jornais classificaram aprovação como jogada política e destacaram parlamentares contrários à proposta

Agência Brasil
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Agências

A aprovação do fim da escala 6x1, com a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, repercutiu na imprensa internacional, que destacou que a votação foi uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do 2º turno das eleições no Brasil.

O jornal espanhol El País escreveu no título que dezenas de milhões de trabalhadores conquistam um segundo dia livre no Brasil, uma vitória política para Lula.

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