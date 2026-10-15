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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:26

Maduro e Cilia se declaram inocentes de acusações de tortura nos EUA

Ele disse que o conjunto de alegações são falsas e que nega todas elas. Já ela disse ser "completamente inocente". "Não sou culpada."

Ele disse que o conjunto de alegações são falsas e que nega todas elas. Já ela disse ser "completamente inocente". "Não sou culpada."

Juan BARRETO/AFP/JC
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Agências
O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e Cilia Flores, sua esposa e ex-primeira-dama, declararam-se inocentes da acusação de conspiração para cometer tortura perante um tribunal de Manhattan, em Nova York, nesta quinta-feira (15).
Ele disse que o conjunto de alegações são falsas e que nega todas elas. Já ela disse ser "completamente inocente". "Não sou culpada."

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