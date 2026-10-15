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CapaInternacionalásia

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:08

China e Coreia do Norte inauguram ponte entre países; estrutura passa a ser principal conexão terrestre

Do lado chinês, a ponte fica na cidade de Dandong, no nordeste do país, enquanto do lado norte-coreano a estrutura chega a Sinuiju, na província de Pyongan do Norte

Do lado chinês, a ponte fica na cidade de Dandong, no nordeste do país, enquanto do lado norte-coreano a estrutura chega a Sinuiju, na província de Pyongan do Norte

Michael ZHANG / AFP / JC
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Agências
A mais importante rota de travessia terrestre entre a China e a Coreia do Norte foi aberta nesta quinta-feira (15) após atrasos nas obras. O objetivo principal da chamada ponte Nova do Rio Yalu, que tem cerca de 3 km de extensão, é facilitar o transporte e aumentar as trocas comerciais entre os países.
O lançamento oficial ocorreu em uma cerimônia conjunta das duas nações, realizada sobre a própria ponte, na qual caminhões enfeitados com flores, laços e as bandeiras dos dois países fizeram a travessia.

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