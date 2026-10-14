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CapaInternacionalTurquia

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:16

Autoridades turcas fazem intervenção em canal de TV e oposição aponta censura

Sede da Halk TV foi cercada pela polícia

Sede da Halk TV foi cercada pela polícia

Berk Ozkan/AFP
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Agências
Autoridades turcas realizaram na quarta-feira (14) uma operação de busca na sede de uma das poucas emissoras do país não alinhadas ao governo. Um interventor foi nomeado para supervisionar o canal Halk TV, que teve a sede cercada pela polícia e as transmissões temporariamente interrompidas.

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