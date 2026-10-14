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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:44

Groenlândia contesta Trump e afirma estar muito longe da exploração massiva de recursos naturais

A Groenlândia, que se encontra na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e os EUA, representa uma localização estratégica para o "Domo Dourado"

A Groenlândia, que se encontra na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e os EUA, representa uma localização estratégica para o "Domo Dourado"

WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
O vice-ministro de Mineração da Groenlândia, Jørgen Hammeken-Holm, contestou nesta quarta-feira (14), as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o território autônomo está "muito longe de uma exploração 'massiva'" de recursos naturais.

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