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CapaInternacionalVaticano

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 13:24

Visita do papa Leão XIV para América do Sul segue mantida após cirurgia e diagnóstico de câncer

Segundo o Vaticano, a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, identificado nos exames pré-operatórios

Segundo o Vaticano, a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, identificado nos exames pré-operatórios

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV manteve o plano de visitar países da América do Sul em novembro deste ano mesmo após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão.

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