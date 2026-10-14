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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 08:43

Papa Leão XIV tem noite tranquila após cirurgia para retirada de tumor, diz Vaticano

Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito

Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito

ANDREAS SOLARO/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV passou uma noite tranquila após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão direito, informou o Vaticano nesta quarta-feira (14). "Mais informações serão divulgadas ao longo do dia", acrescentou a Santa Sé, em mensagem publicada no Telegram. O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália, onde foi submetido a uma operação na terça-feira (13).

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