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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 21:29

Entenda o adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer diagnosticado no papa Leão 14

O papa, que tem 71 anos, não tem histórico conhecido de tabagismo

O papa, que tem 71 anos, não tem histórico conhecido de tabagismo

Alberto Pizzoli / AFP / JC
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Agências
O adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer diagnosticado no papa Leão XIV nesta terça-feira (13), é o mais comum entre os tumores de pulmão e também o mais frequente entre pessoas que nunca fumaram.
Embora o tabagismo seja o principal fator de risco para a doença, poluição do ar, predisposição genética, fumo passivo e doenças pulmonares crônicas também podem levar ao diagnóstico. O papa, que tem 71 anos, não tem histórico conhecido de tabagismo.
• LEIA TAMBÉM: Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar

O pontífice passou por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito. Segundo o Vaticano, o exame realizado durante o procedimento confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma, já suspeitado nos exames pré-operatórios. A cirurgia foi realizada por técnica videoassistida e não teve complicações.

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