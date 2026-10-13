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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:41

Hezbollah vai indenizar proprietários de casas destruídas no Líbano durante a guerra com Israel

Cerca de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano no auge da guerra. Mais de 300 mil permanecem deslocadas

Cerca de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano no auge da guerra. Mais de 300 mil permanecem deslocadas

KAWNAT HAJU/AFP/JC
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Agências
O grupo xiita libanês Hezbollah pagará até US$ 14.000 para famílias que tiveram suas casas no Líbano destruídas ou que se tornaram inabitáveis durante a guerra com Israel, afirmou nesta terça-feira (13), o chefe do Conselho Executivo do grupo.

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