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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:02

Procuradoria Antiterror da França assume investigação de ataque em escola que deixou 2 feridos

Ataque ocorreu em meio a protestos estudantis no país

Ataque ocorreu em meio a protestos estudantis no país

Lou Benoist/AFP
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Agências
A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França afirmou nesta terça-feira (13) que assumiu a investigação do caso em que um adolescente de 14 anos foi apreendido após disparar e ferir dois funcionários de uma escola na região de Marselha, no sul do país.

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