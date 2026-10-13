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CapaInternacionalEua

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 15:44

Nova porta-voz da Casa Branca confunde Trump com marido e não responde sobre guerra

Katie Zacharia assume cargo de porta-voz da Casa Branca em substituição de Karoline Leavitt

Katie Zacharia assume cargo de porta-voz da Casa Branca em substituição de Karoline Leavitt

Jim Watson/AFP
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Agências
A nova porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, confundiu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o próprio marido durante sua primeira entrevista coletiva no cargo, nesta terça-feira (13) em Washington. Ao explicar como pretende conciliar o novo cargo com a vida familiar, ela mencionou que o marido está em Washington nesta semana, momento em que se confundiu e o chamou de "meu presidente" antes de se corrigir: "Desculpe, meu marido".

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