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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 15:24

Cirurgia pulmonar do Papa Leão XIV foi realizada com sucesso

O comunicado observou que o procedimento foi "concluído com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista, e o Santo Padre já se encontra em seu quarto"

O comunicado observou que o procedimento foi "concluído com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista, e o Santo Padre já se encontra em seu quarto"

AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Vaticano informou que a cirurgia para remover um nódulo do pulmão do Papa Leão XIV nesta terça-feira (13) foi concluída com sucesso.

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