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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:55

Zelensky diz que Ucrânia suspendeu ataques ao setor energético russo há dois dias

Zelensky afirmou que 19 regiões ucranianas foram atingidas nesse período e acusou a Rússia de ignorar a iniciativa americana

Zelensky afirmou que 19 regiões ucranianas foram atingidas nesse período e acusou a Rússia de ignorar a iniciativa americana

GENYA SAVILOV / AFP
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (13) que o país não realiza ataques contra refinarias de petróleo ou outras instalações do setor energético da Rússia há dois dias, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo na área de energia. Segundo ele, Moscou, porém, manteve ofensivas contra instalações energéticas e infraestrutura crítica ucranianas.

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