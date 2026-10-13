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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 14:46

Trump tomará decisão sobre Irã 'muito em breve' e diz que está trabalhando com Moscou e Kiev

O mandatário ainda voltou a dizer que o Irã é um país falido, que os EUA controlam o Estreito de Ormuz e que petróleo está fluindo pela via navegável

O mandatário ainda voltou a dizer que o Irã é um país falido, que os EUA controlam o Estreito de Ormuz e que petróleo está fluindo pela via navegável

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (13), que tomará uma decisão sobre o Irã "muito em breve" e que está trabalhando com a Rússia para pôr fim à guerra com a Ucrânia.

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