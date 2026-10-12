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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:43

Rússia ignora cessar-fogo energético anunciado por Trump e ataca usina na Ucrânia

Zelensky afirmou que estaria disposto a honrar tal acordo, caso Moscou fizesse o mesmo

Zelensky afirmou que estaria disposto a honrar tal acordo, caso Moscou fizesse o mesmo

Wojtek RADWANSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (12), que a Rússia continua a atacar instalações de energia da Ucrânia, mesmo depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que os países em conflito haviam concordado com um cessar-fogo energético na guerra que já dura quatro anos e meio.

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