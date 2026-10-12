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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:42

Nobel de economia vai para estudiosos da estabilização macroeconômica

Dupla demonstrou como os modelos econômicos tradicionais poderiam ser reformulados para revitalizar a política de estabilização

Dupla demonstrou como os modelos econômicos tradicionais poderiam ser reformulados para revitalizar a política de estabilização

AFP/JC
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Agências
O Prêmio Nobel de Economia de 2026 foi concedido aos norte-americanos Robert E. Hall, de Stanford, e Michael Woodford, da Universidade Columbia, "pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica". O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pela Academia Real Sueca de Ciências.
Segundo os organizadores do prêmio, a dupla demonstrou como os modelos econômicos tradicionais poderiam ser reformulados para revitalizar a política de estabilização. 
"Em vez de basear os modelos em relações estatísticas entre variáveis macroeconômicas, como inflação, produção e consumo, optaram por construí-los sobre uma base microeconômica", afirmou o comitê de premiação. "Isso envolve a compreensão de como o conjunto das famílias e das empresas, individualmente, afeta a economia por meio de suas ações."

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