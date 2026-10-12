Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalFrança

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 15:34

Incêndio destrói o mercado coberto mais antigo de Paris

Causas do incêndio no Marché des Enfants-Rouge, criado em 1615, ainda não foram esclarecidas

Causas do incêndio no Marché des Enfants-Rouge, criado em 1615, ainda não foram esclarecidas

Handout/Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)/AFP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Um incêndio devastou o mercado de alimentos mais antigo de Paris na madrugada desta segunda-feira (12). Chamado Marché des Enfants-Rouge (Mercado das Crianças Vermelhas, em português) e localizado no bairro do Marais, na capital francesa, o popular espaço de comida de rua foi criado há 411 anos e é um dos tradicionais pontos gastronômicos da região.

Notícias relacionadas