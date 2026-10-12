Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:29

Merz critica acordo EUA-Rússia de exportação de diesel e descarta apoio europeu

Chanceler alemão afirmou que os europeus continuarão a apoiar a Ucrânia

Chanceler alemão afirmou que os europeus continuarão a apoiar a Ucrânia

TOBIAS SCHWARZ
Compartilhe:
Agências
O chanceler alemão, Friedrich Merz, criticou nesta segunda-feira (12) o acordo de exportação de diesel entre os governos dos Estados Unidos e da Rússia e descartou apoio europeu a qualquer arranjo que alivie a pressão sobre Moscou.

Notícias relacionadas