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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 09:39

Kiev reage a pedido de Trump por novo presidente ucraniano e reforça ataques a 'Google russo'

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, rebateu os comentários de Trump, afirmando que Zelenski estava liderando o País em uma guerra por sua independência

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, rebateu os comentários de Trump, afirmando que Zelenski estava liderando o País em uma guerra por sua independência

UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES/AFP/JC
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Agências
O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou neste domingo (11) que somente a Rússia é responsável pela guerra em seu país. Ele disse que a Ucrânia suspenderá os ataques às refinarias de petróleo russas se Moscou parar de atacar a rede elétrica ucraniana, após o presidente dos EUA, Donald Trump, culpá-lo pelos altos preços do diesel e afirmar que é hora de a Ucrânia ter um novo líder.

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