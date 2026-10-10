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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 18:17

Trump culpa Zelensky por alta do diesel nos Estados Unidos

Pesquisa diz que americanos desaprovam a forma como Trump tem lidado com o Irã

Pesquisa diz que americanos desaprovam a forma como Trump tem lidado com o Irã

Getty Images via AFP
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (10) que era hora de a Ucrânia ter um novo presidente, sugerindo que Volodymyr Zelensky não fez o suficiente para acabar com a guerra de seu país com a Rússia e culpando-o pelos altos preços do diesel nos EUA.

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