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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 13:52

Trump cria comitê para investigar novamente diretora do Fed

Esta é a segunda vez que o republicano alega que a diretora teria cometido fraude

Esta é a segunda vez que o republicano alega que a diretora teria cometido fraude

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, criou um comitê para investigar Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), sob a acusação de que ela teria prestado declarações falsas relacionadas a financiamentos imobiliários, segundo um comunicado publicado no site da Casa Branca nesta sexta-feira (9).
Esta é a segunda vez que o republicano alega que a diretora teria cometido fraude. No ano passado, ele anunciou a demissão de Cook por suposta fraude na documentação de uma hipoteca, mas a medida foi rejeitada pela Suprema Corte em junho de 2026.
Primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora do Fed, Cook negou as acusações, classificando-as como um pretexto para removê-la do cargo devido a divergências sobre a política monetária.

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