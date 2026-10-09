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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 13:42

EUA impõem novas sanções ao Tribunal Penal Internacional após Nobel da Paz a jurista sul-africana

O anúncio de novas sanções teve reação imediata de países como a Holanda, sede da corte, e da União Europeia

O anúncio de novas sanções teve reação imediata de países como a Holanda, sede da corte, e da União Europeia

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), poucas horas após a jurista sul-africana Navi Pillay, que atuou na corte, receber o Prêmio Nobel da Paz, nesta sexta-feira (9).
"O presidente Trump nunca vai permitir que o Tribunal Penal Internacional processe americanos. É por isso que, hoje, os EUA estão aplicando sanções ao TPI. Nós baniremos transações com esse tribunal rebelde, cortando seus recursos e incapacitando suas operações", afirmou o Departamento de Estado em nota.

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