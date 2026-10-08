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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:20

Morre Maricarmen Abascal, idosa de 87 anos que foi despejada na Espanha

Maricarmen se tornou símbolo da questão habitacional diante de um dos temas mais mobilizadores da política europeia

Maricarmen se tornou símbolo da questão habitacional diante de um dos temas mais mobilizadores da política europeia

Oscar DEL POZO/AFP/JC
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Agências
A saga da aposentada espanhola María del Carmen Abascal Martín, despejada aos 87 anos do apartamento onde vivera por sete décadas, provocou protestos que encheram a praça Puerta del Sol, um dos cartões postais de Madri; estremeceu o governo do socialista Pedro Sánchez, que foi obrigado a convocar novas eleições; e motivou a convocação de uma greve geral.
Maricarmen, como ficou conhecida, morreu nesta quarta-feira (7) no hospital Gregório Marañón, onde estava internada, sem conseguir voltar para o apartamento onde morava, embora tivesse chegado a um acordo de redução do aluguel com o proprietário.
A aposentada ficou famosa e se tornou um símbolo da questão habitacional na Espanha há pouco menos de um ano. Em 29 de outubro de 2025, uma mobilização popular impediu que a secretária aposentada fosse despejada do imóvel onde residia desde 1939, o ano do início da ditadura franquista.

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