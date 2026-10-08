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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:42

Entenda como funciona e quem são os favoritos para ganhar o Nobel da Paz

Papa Leão XIV é um dos cotados a receber o Prêmio Nobel da Paz

Papa Leão XIV é um dos cotados a receber o Prêmio Nobel da Paz

Filippo MONTEFORTE/AFP/JC
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Agências
O Nobel da Paz será anunciado na Noruega nesta sexta-feira (9) às 6h (horário de Brasília). O prêmio é concedido para indivíduos e organizações que atuaram em benefício da humanidade e da harmonia entre nações no ano anterior à nomeação.
Diferentemente das outras premiações Nobel, que acontecem na Suécia, o Nobel da Paz é decidido pelo Comitê Norueguês, formado por cinco integrantes eleitos pelo Parlamento do país.
Várias pessoas podem submeter campanhas próprias para disputar a laureação, sem a necessidade de um convite prévio. Nesse grupo, há parlamentares, ministros, chefes de governo, juízes de cortes internacionais, professores universitários e até mesmo antigos vencedores do prêmio.

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