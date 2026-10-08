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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 15:03

Rússia não detectou "patologia infecciosa" em contatos da pesquisadora morta por suposta peste

Acompanhamento médico de pessoas que tiveram contato com paciente foi encerrado

Acompanhamento médico de pessoas que tiveram contato com paciente foi encerrado

YURI KADOBNOV/AFP/JC
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Agências
A Rússia afirmou nesta quinta-feira (8) que não foi detectada "nenhuma patologia infecciosa" após o monitoramento das pessoas que tiveram contato com a funcionária do Instituto de Combate à Peste da Sibéria, falecida em decorrência de uma pneumonia.

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