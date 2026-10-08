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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:32

Japão cobra respeito da China após Pequim omitir título de Takaichi em crítica à premiê

As relações entre Japão e China têm se deteriorado desde a chegada de Takaichi ao poder, no fim de 2025

As relações entre Japão e China têm se deteriorado desde a chegada de Takaichi ao poder, no fim de 2025

Eugene Hoshiko/AFP/JC
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Agências
O governo do Japão afirmou que apresentou uma reclamação diplomática à China após Pequim se referir à primeira-ministra Sanae Takaichi sem mencionar seu cargo, em mais um sinal da deterioração das relações entre as duas maiores economias da Ásia.

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