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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 13:51

Governo Trump suspende a Microsoft de programa de green cards, alegando fraude

Vance disse que no ano passado a Microsoft demitiu 6.000 trabalhadores americanos, mas também obteve 6.300 vistos H-1B e quase 3.000 green cards

Vance disse que no ano passado a Microsoft demitiu 6.000 trabalhadores americanos, mas também obteve 6.300 vistos H-1B e quase 3.000 green cards

Eva HAMBACH/AFP/JC
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Agências
O governo de Donald Trump está suspendendo a gigante da tecnologia Microsoft de um programa para solicitar green cards para trabalhadores que vêm aos EUA usando vistos H-1B, acusando a empresa de fraude.

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