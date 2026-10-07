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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:56

Trump volta a pedir juros menores nos EUA e diz que Warsh "só pode dar um voto" no Fed

Trump também afirmou ter uma ligação telefônica agendada com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, aniversário do líder russo

Trump também afirmou ter uma ligação telefônica agendada com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, aniversário do líder russo

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira (7), uma redução dos juros americanos e afirmou que o país deveria ter "as taxas de juros mais baixas do mundo". Durante evento no Salão Oval, ele elogiou o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, mas ressaltou que o dirigente "só pode dar um voto" nas decisões da instituição.

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