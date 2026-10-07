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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 13:43

Houthis atacam principal aeroporto do governo do Iêmen

Sob fogo da aviação saudita, os rebeldes também passaram a atacar infraestrutura energética e de transporte do vizinho

Sob fogo da aviação saudita, os rebeldes também passaram a atacar infraestrutura energética e de transporte do vizinho

AHMAD AL-BASHA / AFP / JC
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Agências
Os rebeldes houthis do Iêmen atacaram nesta quarta-feira (7) o principal aeroporto ainda controlado pelo governo reconhecido do país, no porto meridional de Áden. A pista do local foi fechada após ser atingida por mísseis balísticos e drones.
Um voo que vinha do Cairo e se preparava para pousar foi desviado, segundo as autoridades locais, e dois aviões que estavam no pátio foram levados para hangares. O aeroporto, principal ponto de contato do governo expulso da capital, Sanaa, em 2014, está fechado.

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