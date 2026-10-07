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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 10:33

Rússia faz mega-ataque com mísseis e mata 19 na Ucrânia

Em Priluki, um míssil atingiu em cheio um prédio residencial, matando ao menos 13 pessoas

Em Priluki, um míssil atingiu em cheio um prédio residencial, matando ao menos 13 pessoas

Genya Savilov/AFP/JC
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Agências
A Rússia promoveu um dos mais intensos ataques com mísseis em sua guerra contra a Ucrânia na madrugada desta quarta-feira (7), deixando ao menos 19 mortos e agravando a crise energética do país invadido em 2022.
A ação mais mortífera ocorreu em Priluki, uma cidade no norte do país, a cerca de 150 km a leste de Kiev. Lá, um míssil atingiu em cheio um prédio residencial, matando ao menos 13 pessoas, incluindo 3 crianças, e ferindo outras 40.
Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, foram lançados 70 mísseis, a maioria balísticos, de mais difícil interceptação. "Um dos alvos principais foi nossa infraestrutura energética", escreveu no Telegram, relatando outras seis mortes em Kiev e outras regiões.

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