Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 09:15

Irã diz que Estreito de Ormuz seguirá fechado até demandas de Teerã serem atendidas

Situação será mantida até que as "reivindicações legítimas" de Teerã sejam atendidas

Situação será mantida até que as "reivindicações legítimas" de Teerã sejam atendidas

AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ISNA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O general Mohammad Reza Naqdi, assessor do comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), afirmou nesta quarta-feira (7) que o Estreito de Ormuz permanece fechado e sob controle das Forças Armadas iranianas. Segundo ele, a situação será mantida até que as "reivindicações legítimas" de Teerã sejam atendidas.

Notícias relacionadas