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CapaInternacionalCiência

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 09:25

Nobel de Química 2026 vai para compreensão de como a natureza escolhe entre imagens espelhadas

O prêmio é pela descoberta de efeitos não lineares e da autocatálise na síntese orgânica assimétrica

O prêmio é pela descoberta de efeitos não lineares e da autocatálise na síntese orgânica assimétrica

Jonathan Nackstrand/AFP/JC
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Agências
O prêmio Nobel de Química de 2026 ficou com os pesquisadores Henri Kagan, da Universidade Paris-Sud, da França, e Kenso Soai, da Universidade de Ciência de Tokyo, no Japão. O prêmio é pela descoberta de efeitos não lineares e da autocatálise na síntese orgânica assimétrica.
A descoberta tem impacto em pesquisas sobre medicamentos e também no entendimento de como a quiralidade química de moléculas espelhadas surgiu na natureza. Os laureados foram anunciados, na manhã desta quarta-feira (7), pela Real Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo, na Suécia.
O prêmio foi para uma área de pesquisa de química fundamental. "É um dos dias mais mais excitantes da minha vida", disse o recém-laureado Soai, durante entrevista coletiva no anúncio.

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