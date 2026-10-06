Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalAlemanha

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 20:29

Extrema direita elege seu 1º presidente de Parlamento na Alemanha desde 1945

Rausch recebeu 48 votos, mais do que os 44 da soma da AfD (39)

Rausch recebeu 48 votos, mais do que os 44 da soma da AfD (39)

Ronny HARTMANN/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Tobias Rausch, político da Alternativa para a Alemanha (AfD), foi eleito nesta terça-feira (6), em Magdeburgo, presidente do Parlamento estadual em Saxônia-Anhalt. Um passo notável para a Alemanha contemporânea, descrito de maneira sucinta por uma oposicionista: Rausch é "o primeiro presidente parlamentar de extrema direita desde Hermann Göring".
Göring, braço direito de Adolf Hitler durante o regime nazista, foi usado como medida histórica por Heidi Reichinnek, líder do partido A Esquerda. Sua fala não mirava a AfD, mas a União Democrata-Cristã (CDU), legenda do primeiro-ministro, Friedrich Merz.
Em votação secreta, Rausch recebeu 48 votos, mais do que os 44 da soma da AfD (39) com a sigla nanica BSW (5). Os quatro votos extras, especula-se, vieram da bancada dos democratas-cristãos. Verdes, SPD e A Esquerda orientaram o voto contra, enquanto a CDU pregou a abstenção, manobra percebida como ambígua.

Notícias relacionadas