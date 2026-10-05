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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:59

Trump Jr. diz que corte em ONGs faz esquerda perder eleições

Filho do presidente mantém uma relação próxima com a família Bolsonaro

Filho do presidente mantém uma relação próxima com a família Bolsonaro

Chip Somodevilla/POOL/AFP/JC
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Agências
Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu nesta segunda-feira (5) o desempenho eleitoral da direita na América Latina ao desmonte da Usaid, agência americana de ajuda internacional praticamente extinta pelo governo do republicano.
"Desde que desmantelamos a Usaid, a esquerda não ganhou uma única eleição presidencial na América Latina", escreveu Trump Jr. nas redes sociais, horas após o resultado do primeiro turno no Brasil. A disputa presidencial em 25 de outubro se dará entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula.
Ele afirmou, sem apresentar evidências, que bilhões de dólares dos contribuintes americanos eram destinados a ONGs, programas de promoção da democracia e redes de ativistas que "convenientemente sempre apoiavam o mesmo lado".

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