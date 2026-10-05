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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:04

Ex-príncipe Andrew pede anulação de mandados de busca relacionados ao caso Epstein

Caso pedido seja aprovado, autoridades não poderão utilizar evidências descobertas durante buscas em processos contra irmão do rei Charles III

Caso pedido seja aprovado, autoridades não poderão utilizar evidências descobertas durante buscas em processos contra irmão do rei Charles III

Jordan Pettitt/AFP
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Agências
O ex-príncipe da monarquia britânica Andrew Mountbatten-Windsor entrou com uma ação judicial para contestar os mandados que autorizaram buscas realizadas em duas de suas residências no início deste ano, no âmbito de uma investigação relacionada ao criminoso sexual Jeffrey Epstein.

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